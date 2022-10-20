Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка багато років тому намагалася прославитися всіма можливими способами. Досить довго в ефір виходить сімейне реаліті-шоу із сестрами Кардаш'ян-Дженнер, тому кожна зі скандальної родини має своїх шанувальників.

Нещодавно Кім представила новий кадр як анонс чергового випуску про їхнє життя. Кардаш'ян вдалося привернути увагу досить швидко, багато хто обговорив зовнішній вигляд таких різних сестер.

Новий епізод kardashianshulu вже вийшов! - похвалилася Кім.

«Серєдіна цікавіше; новий епізод я люблю; Вона не пропускає жодної секунди, лол; Коли у Кева з'явиться камео? люблю це! ❤️🐕; Омггггг як завжди вбиває; Люблю вас усіх ❤️; Остаточно; Я люблю тебе, дитинко 😍;; Awww Хлоя починає виглядати як Кріс 😍», - пишуть у мережі.

Раніше ми писали, Кім встигла змінити зачіску більше десяти разів і не зупиняється на якомусь конкретному кольорі. Тому її зміни стилю завжди привертають увагу. На відпочинку з друзями Кардаш'ян сяяла у швидкому вбранні та досить простим стилем підкорила шанувальників.

"Друзі назавжди!" – написала Кім під кадрами.

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