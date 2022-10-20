Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая много лет назад старалась прославиться всеми возможными способами. Довольно долго в эфир выходит семейное реалити-шоу с сестрами Кардашьян-Дженнер, поэтому у каждой из скандального семейства есть свои поклонники.

Недавно Ким представила новый кадр в качестве анонса очередного выпуска об их жизни. Кардашьян удалось привлечь внимание довольно быстро, многие обсудили внешний вид таких разных сестер.

«Новый эпизод kardashianshulu уже вышел!» - похвасталась Ким.

«Середина интереснее; новый эпизод я люблю; Она не пропускает ни секунды, лол; Когда у Кева появится камео?; люблю это! ❤️🐕; Омггггг как всегда убивает; Люблю вас всех ❤️; Окончательно; Я люблю тебя, детка 😍;; Awww Хлоя начинает выглядеть как Крис 😍», - пишут в сети.

Ранее мы писали, Ким успела сменить прическу более десятка раз и не останавливается на каком-то конкретном цвете. Поэтому ее смены стиля всегда привлекают внимание. На отдыхе с друзьями Кардашьян блистала в скоромном наряде и довольно простым стилем покорила поклонников.

«Друзья навсегда!» - написала Ким под кадрами.

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