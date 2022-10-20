Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення зайнявся організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України разом із Ольгою Мартинівською, колегою з "Майстер Шеф". А зараз парочка знаходиться у Нью-Йорку, де організовували також благодійний вечір, де виступила Тіна Кароль.
Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
"Вирішив трошки вигуляти дівчинку. Літак за 2 години потрібно додому", - написав Ярославський, зробивши фотографію Ольги на тлі досить незвичайної будівлі.
Варто зазначити, що Ярославський із Мартинівською також пишуть разом нову книгу про українську кухню.
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Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" показала Ярославського з відрослим волоссям.
Також Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як робить борщ у США.
А ще Politeka писала, що Нікітюк у сукні з вирізом вразила навіть Ярославського із "Майстер Шеф"