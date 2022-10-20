Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Леся Нікітюк насолоджується приємними осінніми днями, але сьогодні холодного дня їй довелося вийти на вулицю, хоча дуже не хотілося. Артистка поділилася в Instagram знімками та підписала їх у звичному для неї гуморі.

Зокрема, вона вибралася з дому, бо настав час підправити зачіску, адже чубчик уже почав заважати. Підправивши зачіску у улюбленого стиліста, Леся Нікітюк вирішила зробити знімок свого повсякденного образу. Так, ведуча підійшла до дзеркала у ліфті та сфотографувалася.

Для прогулянки ведуча вибрала молочного кольору спортивний костюм, який підкреслила чорною дублянкою та світлими кросівками. Образ вона доповнила нюдовим макіяжем, а волосся зібрала в пучок на потилиці.

"Ще зими немає, а я вже в дублянці. Роккии", - підписала кадри з гумором Леся Нікітюк, натякаючи, що вона вже постаріла. Адже одна з ознак старості – це коли людина сильно мерзне.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк народилася у Хмельницькому 1987 року. Її кар'єра на телебаченні розпочалася після того, як у 2011 році вона взяла участь у програмі "Розсміши коміка".

З 2018 року Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто згори?".

Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.

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