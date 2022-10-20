Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Леся Никитюк наслаждается приятными осенними днями, но сегодня в холодный день ей пришлось выйти на улицу, хотя очень не хотелось. Артистка поделилась в Instagram снимками и подписала их в привычном для нее юморе.

В частности, она выбралась из дома потому что пришло время подправить прическу, ведь челка уже начала мешать. Подправив прическу у любимого стилиста, Леся Никитюк решила сделать снимок своего повседневного образа. Так, ведущая подошла к зеркалу в лифте и сфотографировалась.

Для прогулки ведущая выбрала молочного цвета спортивный костюм, который подчеркнула черной дубленкой и светлыми кроссовками. Образ она дополнила нюдовым макияжем, а волосы собрала в пучок на затылке.

"Еще зимы нет, а я уже в дубленке. Гооодды", - подписала кадры с юмором Леся Никитюк, намекая, что она уже состарилась. Ведь один из признаков старости - это когда человек сильно мерзнет.

Стоит отметить, что Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика".

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.