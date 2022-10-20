Як пише Politeka.net, Наташа Горова - прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) від шлюбу з Іриною Горовою, з якою зірка прожив з 99-го до 2014 року. Також зіркова пара має спільного сина Андрія. Зірка після розлучення зберіг добрі стосунки з дітьми та самою Іриною, з якою володіє спільним продюсерським центром. А нещодавно Олексій розповідав, як допомагав із вивозом сім'ї після 24 лютого.

Не забуває Наташа і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Горова поділилася фотографією, де позувала в топіці та лосинах. Зірка стояла перед дзеркалом у спортзалі, демонструючи фігурку. Варто зазначити, що Наталя нещодавно вийшла заміж за мусульманина.

Дочка Горової під час війни також допомагає українським тваринам. Зірка волонтер, збираючи гроші на їжу для тварин.

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А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом .

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