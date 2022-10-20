Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) от брака с Ириной Горовой, с который звезда прожил с 99-го по 2014 год. Также у звездной пары есть совместный сын Андрей. Звезда после развода сохранил хорошие отношения с детьми и самой Ириной, с которой владеет совместным продюсерским центром. А недавно Алексей рассказывал, как помогал с вывозом семьи после 24 февраля.

Не забывает Наташа и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Горовая поделилась фотографией, где позировала в топике и лосинах. Звезда стояла перед зеркалом в спортзале, демонстрируя фигурку. Стоит отметить, что Наташа недавно вышла замуж за мусульманина.

Дочь Горовой во время войны также помогает украинским животным. Звезда волонтерит, собирая деньги на еду для животных.

Напомним, Горовая показала подросшего сына Потапа, который никак не приедет в Украину

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога