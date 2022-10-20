Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) от брака с Ириной Горовой, с который звезда прожил с 99-го по 2014 год. Также у звездной пары есть совместный сын Андрей. Звезда после развода сохранил хорошие отношения с детьми и самой Ириной, с которой владеет совместным продюсерским центром. А недавно Алексей рассказывал, как помогал с вывозом семьи после 24 февраля.
Не забывает Наташа и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Горовая поделилась фотографией, где позировала в топике и лосинах. Звезда стояла перед зеркалом в спортзале, демонстрируя фигурку. Стоит отметить, что Наташа недавно вышла замуж за мусульманина.
Дочь Горовой во время войны также помогает украинским животным. Звезда волонтерит, собирая деньги на еду для животных.
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Напомним, Горовая показала подросшего сына Потапа, который никак не приедет в Украину
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога