Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також зірка займається спортом, вражаючи своєю розтяжкою, а ще танцями біля пілона. Катя не лише сама вчиться, а й навчає інших. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Катя поділилася фотографією, де позувала в мереживній кофтинці та джинсах. Також Нікітіна опублікувала ще одну фотографію, де була вже у спортивній формі та з пов'язкою на голові, сидячи в автомобілі.
"Люблю контраст. Як вам більше подобається?", - Запитала Нікітіна.
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