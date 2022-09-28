Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, помогая собирать деньги на нужды армии. Также Катя увлекается спортом и танцами у пилона, постоянно делясь эффектными кадрами с украинцами. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Вопросы", - написала Катя.
"Как стать твоим мужем? Я очень хороший человек. Из села, работящий, не ленюсь", - написал фанат.
"Без комментариев. Вы молодец, но может меня спросите, хочу ли я себе мужа?!", - написала Никитина в ответ.
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"Как ты себя чувствуешь?))", - спросил еще один фанат.
"Немножко уставшая, но в целом хорошо. Спасибо. Глаза, невозможно обмануть", - написала в ответ Никитина.
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