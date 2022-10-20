Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также звезда занимается спортом, впечатляя своей растяжкой, а еще танцами у пилона. Катя не только сама учится, но и учит других. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Катя поделилась фотографией, где позировала в кружевной кофточке и джинсах. Также Никитина опубликовала еще одну фотографию, где была уже в спортивной форме и с повязкой на голове, сидя в автомобиле.
"Обожаю контраст. Как вам больше нравится?", - спросила Никитина.
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