Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также звезда занимается спортом, впечатляя своей растяжкой, а еще танцами у пилона. Катя не только сама учится, но и учит других. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя поделилась фотографией, где позировала в кружевной кофточке и джинсах. Также Никитина опубликовала еще одну фотографию, где была уже в спортивной форме и с повязкой на голове, сидя в автомобиле.

"Обожаю контраст. Как вам больше нравится?", - спросила Никитина.

До этого Катя рассказала, что не любит холод.

"Так не люблю холод, что конец… греюсь летними фото

Рекомендую в таких случаях почаще обходиться.

И тепло, и полезно, и ощущения классные)

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