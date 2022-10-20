Як пише Politeka.net , Олександр Топольський - відомий український бізнесмен, який вирішив піти на шоу "Холостяк". Зйомки вже давно закінчені, але новий сезон так і не показали по телебаченню, яке мало розпочатися ще навесні поточного року. Через війну проект загорнули, а ближче до осені оголосили нову дату релізу – 30 вересня. Після цього знову реліз скасували "з технічних причин". Але вже в жовтні оголосили про старт шоу 28 числа.

Алекс усіляко підігріває інтерес до шоу у своєму інстаграмі.

"Чи ви зараз із тією обраницею, що обрали на проекті холостяк", - запитав фанат.

"Багато таких питань)) Але ви скоро самі все побачите. Думаю, ви розумієте, що зараз я не можу видати вам усі відповіді", - сказав у відповіді "Холостяк".

Варто зазначити, що розголошувати ім'я обраниці заборонено правилами шоу, як і казати про долю пари до виходу останнього випуску, де розповідається їхня доля після проекту.

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