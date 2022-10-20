Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский бизненсмен, который решил пойти на шоу "Холостяк". Съемки уже давно закончены, но новый сезон так и не показали по тв, который должен был начаться еще весной текущего года. Из-за войны проект завернули, а ближе к осени объявили новую дату релиза - 30 сентября. После этого снова релиз отменили "по техническим причинам". Но вот уже в октябре объявили о старте шоу 28 числа.
Алекс всячески подогревает интерес к шоу в своем Инстаграм.
"Вместе ли вы сейчас с той избранницей, что выбрали на проекте холостяк", - спросил фанат.
"Много таких вопросов)) Но вы скоро сами все увидите. Думаю, вы понимате, что сейчас я не могу выдать вам все ответы", - сказал в ответе "Холостяк".
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Стоит отметить, что разглашать имя избранницы запрещено правилами шоу, как и говорить о судьбе пары до выхода последнего выпуска, где рассказывается их судьбя после проекта.
Напомним, названа новая дата премьеры "Холостяка" с Топольским, подробности
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