Володимир Ярославський із "Майстер Шеф" показав себе та розповів про трагедію, яка сталася.

Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - успішний український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". А після початку повномасштабного вторгнення зірка зайнялася організацією благодійних вечорів разом із Ольгою Мартиновською, збираючи гроші на підтримку України. А зараз Володимир перебуває у США, де проходив аналогічний вечір.

Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фото, де була досить засмученою.

"Все ще не можу відійти від втрати колеги. А ще іноді хочеться просто не відкривати профіль, бо як побачиш якусь статтю з поганим заголовком – і просто в голову не вміщується, ну навіщо таке писати. Тут працюємо, працюємо – а вони просто безсоромно хайп ловлять", - написав Ярославський.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" показала Ярославського з відрослим волоссям.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як робить борщ у США.