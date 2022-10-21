Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал себя и рассказал о трагедии, которая произошла.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". А после начала полномасштабного вторжения звезда занялся организацией благотворительных вечеров вместе с Ольгой Мартыновской, собирая деньги на поддержку Украины. А сейчас Владимир находится в США, где проходил аналогичный вечер.

Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал фото, где был довольно расстроенными.

"Все еще не могу отойти от утраты коллеги. А еще иногда хочется просто не открывать профиль, ибо как увидишь какую-то статью с дурным заголовком - и просто в голову не помещается, ну зачем такое писать. Тут работаем, работаем - а они просто бесстыже хайп ловят", - написал Ярославский.

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