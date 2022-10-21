Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – відомий український підприємець, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.

"Питайте, що цікаво", - написав Алекс.

"Як ти потрапив на шоу "Холостяк", – написав фанат.

"А це дуже цікаве питання", - відповів Топольський.

"Коли я жив у Майамі, мені в Інстаграм написали організатори шоу та запросили поговорити", - написав Алекс.

"Ви знаєте, дуже цікаве питання надійшло. Яким чином я взагалі потрапив на шоу Холостяк. І я зараз пам'ятаю, я тоді був у Майамі, все було добре, все було комфортно, працював бізнес, життя було дуже комфортним. І я пам'ятаю, мені написали з цього шоу організатори і запросили поговорити.Я проігнорував, на мою думку я два тижні взагалі не відповідав, а в якийсь момент, я просто людина зацікавлена ​​в житті, у всьому новому, мені насправді стало цікаво і з того почалося наше спілкування", - сказав Топольський.

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