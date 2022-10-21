Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – відомий український підприємець, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з фанами.
"Питайте, що цікаво", - написав Алекс.
"Як ти потрапив на шоу "Холостяк", – написав фанат.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Тотальна економія електроенергії: які побутові прилади треба вимкнути до 23.00
Окупанти готуються до атаки, стягують "мобіків" і "вагнерівців": названо напрямок
"Те, що потрапляє в пресу - це дрібниці з того, що ми знаємо": в Кремлі почали ділити владу
Гіркіна, за якого призначили нагороду, помітили на вулиці, як він тепер виглядає: "От і навоювався"
"А це дуже цікаве питання", - відповів Топольський.
"Коли я жив у Майамі, мені в Інстаграм написали організатори шоу та запросили поговорити", - написав Алекс.
"Ви знаєте, дуже цікаве питання надійшло. Яким чином я взагалі потрапив на шоу Холостяк. І я зараз пам'ятаю, я тоді був у Майамі, все було добре, все було комфортно, працював бізнес, життя було дуже комфортним. І я пам'ятаю, мені написали з цього шоу організатори і запросили поговорити.Я проігнорував, на мою думку я два тижні взагалі не відповідав, а в якийсь момент, я просто людина зацікавлена в житті, у всьому новому, мені насправді стало цікаво і з того почалося наше спілкування", - сказав Топольський.
Нагадаємо, названо нову дату прем'єри "Холостяка" з Топольським, подробиці
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Топольський після біди у його рідному місті звернувся до українців
Також Politeka писала, що решітник і "Холостяк" Топольський, що різко "постарілися", вразили зовнішнім виглядом .