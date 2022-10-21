Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный украинский предприниматель, который стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решил поговорить с фанами.

"Спрашивайте, что интересно", - написал Алекс.

"Как ты попал на шоу "Холостяк", - написал фанат.

"А вот это очень интересный вопрос", - ответил Топольский.

"Когда я жил в Майами, мне в Инстаграм написали организаторы шоу и пригласили поговорить", - написал Алекс.

"Вы знаете, очень интересный вопрос поступил. Каким образом я вообще попал на шоу Холостяк. И я сейчас помню, я тогда был в Майами, все было хорошо, все было комфортно, работал бизнес, жизнь была очень комфортной. И я помню, мне написали с этого шоу организаторы и пригласили поговорить. Я проигнорил, по-моему я две недели вообще не отвечал, а в какой-то момент, я просто человек заинтересованный в жизни, во всем новом, мне на самом деле стало интересно и с того началось наше общение", - сказал Топольский.

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