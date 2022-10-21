Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала "Міс Україна Всесвіт". А нещодавно зірка вирішила спробувати себе співачкою і навіть випустила першу пісню. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Неплях показала, як насолоджується відпочинком у ресторані. Для закладу зірка обрала сукню із ефектним вирізом.

"Пообідати зі мною так буде", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви дуже вогонь. А це голубці?", "На вигляд ніби голубці на тарілці", "Це кайф", "Ань, будь ласка, більше фотографій про події в Україні. Будьте міс Україна, яка звертається до світу, що у нас тут не все так добре", "Голлівуд відпочиває, круто".

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