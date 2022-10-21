Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала "Мисс Украина Вселенная". А недавно звезда решила попробовать себя в качестве певицы и даже выпустила первую песню. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Неплях показала, как наслаждается отдыхом в ресторане. Для заведения звезда выбрала платье с эффектным вырезом.

"Пообедать со мной будет так", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень огонь. А это голубцы?", "На вид вроде голубцы на тарелке", "Это кайф", "Ань, пожалуйста, больше фотографий о событиях в Украине. Будьте мисс Украина, которая обращается к миру, что у нас здесь не все так хорошо", "Голливуд отдыхает, круто".

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях решила попробовать себя в качестве певицы, кадры

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