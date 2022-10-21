Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "Час і Скло". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де цього разу поділилася новою піснею про українців.

"Якщо ти в безпеці

Якщо тобі тепло

Якщо є можливість – допоможи повернути відчуття будинку тому, хто його відібрав!

Я знаю, що зараз дуже багато зборів, але навіть 5 грн. можуть допомогти відновити чийсь будинок!

Підтримайте, поширіть та зігрійте того, хто цієї зими так потребує!", - написала Надя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як болить за все з українців", "Правильні слова, допомагаємо чим можемо, Україна понад усе, і наші дітки, які взагалі ні в чому не винні, але вони це бачать, це дуже боляче", "Сумую за своєю домівкою і навіть не знаю коли повернуся", "У твоїй душі" - це дуже чуттєва пісня, моя кохана щодня слухаю, вона дуже допомагає, у цей нелегкий для країни час…".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розплакалася на зйомках та звернулася до українців за допомогою

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва зачепила найтонші струни душі Кацуріна.

Також Politeka писала, що Дорофєєва з'явилася за ручку з відомим продюсером.



