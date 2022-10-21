Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой группы "Время и Стекло". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где в этот раз поделилась новой песней об украинцах.

"Если ты в безопасности

Если тебе тепло

Если есть возможность – помоги вернуть ощущение дома тому, у кого его отобрали!

Я знаю, что сейчас очень много собраний, но даже 5 грн могут помочь восстановить чей-то дом!

Поддержите, распространите и согрейте того, кто этой зиме так нуждается!", - написала Надя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как болит за все из украинцев", "Правильные слова, помогаем чем можем, Украина превыше всего, и наши детки, которые вообще ни в чем не повинны, но они это видят, это очень больно", "Скучаю по своему дому и даже не знаю когда вернусь", "В твоей душе" - это очень чувственная песня, моя любимая каждый день слушаю, она очень помогает, в это не легкое для страны время…".

Напомним, Надя Дорофеева расплакалась на съемках и обратилась к украинцам за помощью

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева задела тончайшие струны души Кацурина новым видео

Также Politeka писала, что Дорофеева появилась за ручку с известным продюсером, фото



