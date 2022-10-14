Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Надя заявила, что разводится с Владимиром Дантесом, с которым пробыла более 10 лет. После этого Надя сообщила, что встречается с другом семьи Мишей Кацуриным, который также развелся со своей супругой. А экс-супруга нового парня Нади начала отношения с Владимиром Дантесом, чем вызвала ажиотаж среди украинской публики.

А недавно Дорофеева презентовала новый альбом "Смыслы". Звезда сейчас активно пиарит свой украиноязычный альбом, делясь песнями во всех своих социальных сетях. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Дорофеева поделилась кадрами с Wellboy, который устроил зажигательные танцы в одном халате под хит Нади "Охололо".

Напомним, Дорофеева удивила признанием и рассказала, от чего у нее щемит сердце

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева после ряда трагедий зацепила украинцев новым заявлением

Также Politeka писала, что нового бойфренда Дорофеевой предупредили об опасности в Бангкоке