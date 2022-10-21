Користувачі мережі під відео, що опублікував Юрій Горбунов, ділилися враженнями після побаченого.

Як повідомляє Politeka.net, український воїн зіграв на скрипці, щоб продемонструвати руйнування, завдані російською війною в Україні, та незламність нашого народу. Він записав відео, стоячи у вирві від удару окупантів.

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов також розповсюдив це відео у себе на сторінці в Instagram, захопившись захисником.

Український захисник на відео зіграв чуттєву мелодію посеред дороги, яка постраждала від удару супротивника. Поруч видно знищене легкове авто, яке зачепила ворожа атака. Де саме знято кадри, не уточнюється.

"Ось вона, непохитність і непокірність українського народу! Скрипаль із передової, у вирві від снаряда!", - підписав відповідне відео Юрій Горбунов.

Користувачі мережі під відео, що опублікував Юрій Горбунов, ділилися враженнями після побаченого. Зокрема, український захисник отримав багато компліментів та хвалебних відгуків від них: "У цьому сюжеті Божественна сила! Українці ми незламні!", "Наші герої! Нехай Господь зберігає вас!", "Це чудово", "До сліз", "Яка сила! Неймовірно!", "Оце сила духу, сила віри, сила впевненості".

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