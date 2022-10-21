Как сообщает Politeka.net, украинский воин сыграл на скрипке, чтобы продемонстрировать разрушения, принесенные российской войной в Украину, и несокрушимость нашего народа. Он записал видео, стоя в воронке от удара оккупантов.

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов также распространил это видео у себя на странице в Instagram, восхитившись защитником.

Украинский защитник на видео сыграл чувственную мелодию посреди дороги, которая пострадала от удара противника. Рядом видно уничтоженное легковое авто, которое зацепила вражеская атака. Где именно сняты кадры, не уточняется.

"Вот она, несгибаемость и непокорность украинского народа! Скрипач из передовой, в воронке от снаряда!", - подписал соответствующее видео Юрий Горбунов.

Пользователи сети под видео, которое опубликовал Юрий Горбунов, делились впечатлениями после увиденного. В частности, украинский защитник получил много комплиментов и хвалебных отзывов от них: "В этом сюжете Божественная сила! Украинцы мы несгибаемы!", "Наши герои! Пусть Господь хранит вас!", "Это прекрасно", "До слез", "Какая сила! Невероятно!", "Вот это сила духа, сила веры, сила уверенности".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

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