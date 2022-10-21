Раніше Позитив був одружений з українським дизайнером Ганною Андрійчук - їх шлюб тривав вісім років.

Екс-учасник гурту "Время и Стекло", учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній , він же Позитив , вперше розсекретив, що більше не завидний холостяк. Зокрема, в ефірі радіо "Люкс ФМ" він заявив, що перебуває у стосунках, але не назвав імені своєї обраниці.



Позитив після розлучення з дизайнером Анною Андрійчук уперше заговорив про новий роман. Він не захотів ділитися подробицями, адже вважає, що зараз не час говорити про це.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватися і знає про це. Я думаю, що зараз не час про це говорити", - прокоментував Позитив .

Олексій Завгородній зізнався, що до початку романтичних відносин вони з коханою були знайомі тривалий час. Їхні стосунки зародилися давно – ще до початку повномасштабної війни.

Хто саме став обраницею Олексія Завгороднього , він не став говорити, втім, поділився, що вона також працює у сфері шоу-бізнесу.

Варто зазначити, що раніше Позитив був одружений із українським дизайнером Ганною Андрійчук. Вони прожили у шлюбі вісім років. Про те, що розлучилися, екс-подружжя повідомило навесні 2021 року, уточнивши, що на той момент уже близько року не були разом. Дітей вони не мають.

Нагадаємо, що Позитив закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну.

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