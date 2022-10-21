Ранее Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук - их брак продлился восемь лет.

Экс-участник группы "Время и Стекло", участник группы MOЗGI Алексей Завгородний, он же Позитив, впервые рассекретил, что больше не завидный холостяк. В частности, в эфире радио "Люкс ФМ" он заявил, что состоит в отношениях, но не стал называть имени своей избранницы.



Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук впервые заговорил о новом романе. Он не захотел делиться подробностями, ведь считает, что сейчас не время говорить об этом.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", — прокомментировал Позитив.

Алексей Завгородний признался, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время. Их отношения зародились давно – еще до начала полномасштабной войны.

Кто именно стал избранницей Алексея Завгороднего , он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что ранее Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.

Напомним, что Позитив призвал сбежавшего в Испанию Потапа вернуться наконец в Украину.

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