Позитив також згадав, що Камінська назвала трек "примітивним". Артист зазначив, що від початку пісня не замислювалася як така, що потрібно читати текст і замислюватися над змістом.

Співачка Слава Камінська днями вкотре вирішила розкритикувати своїх колег. Зокрема, "під роздачу" потрапив дует Позитива та Ганни Трінчер, які записали спільну пісню "Який ти козак". Знаменитість наголосила, що їй дуже не сподобалася пісня. Вона не почула в ній музики і взагалі дуже розчарувалася.

Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) відповів Славі Камінській в ефірі радіо "Люкс ФМ" .

Позитив спокійно сприйняв критику, адже розуміє, що пісня не може подобатися всім без винятку. При цьому артист припустив, що Слава Камінська могла на нього образитись.

"Я пам'ятаю, що в мене до цього вийшов дует з Настею Балог і він називався "Додому". І він вийшов того самого дня, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Камінської, який називався "Додому" теж. Я думаю , що я щось наздоганяю її, якось до неї залажу", - зазначив Позитив .

Позитив також згадав, що Камінська назвала трек "примітивним". Артист зазначив, що від початку пісня не замислювалася як така, що треба читати текст і замислюватися над змістом, над глибоким змістом. У треку "Який ти козак" зовсім інше призначення.

"Є треки, де ти справді вкладаєш якийсь сенс, а тут розважальна, дуже весела, підбадьорлива пісня для козаків і козачок. Там же все просто. Там мотив, зрозуміло, що там по тексту... там, напевно, довше грає програш. Це танцювальний трек. ", - сказав Позитив.

Нагадаємо, що Позитив закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну.

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