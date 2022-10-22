Позитив также вспомнил, что Каминская назвала трек "примитивным". Артист отметил, что с самого начала песня не задумывалась как таковая, что нужно читать текст и задумываться над содержанием.

Певица Слава Каминская на днях в очередной раз решила раскритиковать своих коллег. В частности, "под раздачу" попал дуэт Позитива и Анны Тринчер, которые записали общую песню "Який ти козак". Знаменитость отметила, что ей очень не понравилась песня. Она не услышала в ней музыки и вообще, очень разочаровалась.

Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) ответил Славе Каминской в эфире радио "Люкс ФМ".

Позитив спокойно воспринял критику, ведь понимает, что песня не может нравиться всем без исключения. При этом артистк предположил, что Слава Каминская могла на него обидеться.

"Я помню, что у меня до этого вышел дуэт с Настей Балог и он назывался "Додому". И он вышел в тот самый день, когда вышел, я так понимаю, клип и у Каминской, который назывался "Додому" тоже. Я думаю, что я что-то догоняю ее, как-то к ней залажу", — отметил Позитив.

Позитив также вспомнил, что Каминская назвала трек "примитивным". Артист отметил, что с самого начала песня не задумывалась как таковая, что нужно читать текст и задумываться над содержанием, над глубоким смыслом. У трека "Який ти козак" совсем другое предназначение.

"Есть треки, где ты действительно вкладываешь какой-то смысл, а здесь развлекательная, очень веселая, ободряющая песня для казаков и казачек. Там же все просто. Там мотив, понятно, что там текста… там наверняка дольше играет проигрыш. Это танцевальный трек", — сказал Позитив.

Напомним, что Позитив призвал сбежавшего в Испанию Потапа вернуться наконец в Украину.

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