Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка також любить займатися спортом та танцювати у пілона, а також навчає українців сідати на шпагат. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Нікітіна поділилася кадрами, як танцювала з Еліною та Крістіною, знявши все на відео.

"Ловіть для гарного настрою, трішки наших танцюрок.

Хто помітив, хто збився?", - написала Нікітіна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Королеви", "Красива", "Прикольна", "Кінцівка найяскравіша і відео закінчилося", "Яка ти крута, красива і мила", "Ну дуже красиві!!!! Ми їх засліпили своєю вдачею, сміливістю та красою!! !!", "Не хило! Де ти їх взяла?) раніше не було таких".

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