Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда также обожает заниматься спортом и танцевать у пилона, а также учит украинцев садиться на шпагат. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитина поделилась кадрами, как танцевала с Элиной и Кристиной, сняв все на видео.
"Ловите для хорошего настроения, немножко наших танцулек.
Кто заметил, кто сбился?", - написала Никитина.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Королевы", "Красивая", "Прикольная", "Концовка самая яркая и видео закончилось", "Какая ты крутая, красивая и милая", "Ну очень красивые!!!! Мы их ослепили своим нравом, смелостью и красотой!!!!", "Не хило! Где ты их взяла?) раньше не было таких".
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