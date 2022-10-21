Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска", де зачарував своїми перевтіленнями українців. У знаменитості є дружина нотаріус Крістіна, з якою він розписався в 2020 році відразу після розлучення з колишньою дружиною.
Але останнім часом у пари не все так гладко та їх давно вже не бачили разом. Телеведучий Слава Дьомін підтвердив чутки, але зазначив, що поки що справа до розлучення не йде. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з українцями всім цікавим.
А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.
"Поговоримо?", - Запитала Крістіна.
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"Чи пробували ви інтервальне голодування?", - запитала фанатка.
"Ніколи! Я без їжі мігера. Тому я не пробую жодних дієт і голівок. Смачно поїсти обожнюю", - зазначила Крістіна і поділилася фото, де можна оцінити її струнку фігуру.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення несподівано згадала свого колишнього
А ще Politeka писала, що дружина Володимира Остапчука, після повернення в Україну, поділилася новим одкровенням .
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зважилася на відвертість