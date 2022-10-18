Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который женат на нотариусе Кристине с 2020 года. Правда в последнее время у пары не все так гладко, начиная с августа. Телеведущий Слава Демин отмечал, что несмотря на проблемы пока пара не собирается разводится. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поделится личным.

"Просто хотелось вам об этом напомнить. И вас и себе. Хотя я с вами хочу быть откровенной, что тот постоянный стресс меня очень истощает и без нормального сна тоже сложно, но держусь пока, как будет тяжело, то буду снова восстанавливаться", - написала Кристина.

"Сегодня у меня было запланировано 2 съемки, на которых я должна была отснять ORA боксы, чтобы их презентовать вам. Одна съемка не произошла, потому что были сирены. А теперь я вообще не знаю, как и когда презентовать боксы. Ведь они планировались тоже с благотворительной целью".

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