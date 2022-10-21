Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска", где заворожил своими перевоплощениями украинцев. У знаменитости есть жена нотариус Кристина, с которой он расписался в 2020 году сразу же после развода с бывшей супругой.

Но в последнее время у пары не все так гладко и их давно уже не видели вместе. Телеведущий Слава Демин подвердил слухи, но отметил, что пока дело до развода не идет. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - спросила Кристина.

"Пробовали ли вы интервальную голодовку?", - спросила фанатка.

"Никогда! Я без еды мигера. Поэтому я не пробую никакие диеты и головки. Вкусно поесть обожаю", - отметила Кристина и поделилась фото, где можно оценить ее стройную фигуру.

Напомним, жена Остапчука на фоне слухов о разводе неожиданно вспомнила своего бывшего

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