Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - український підприємець із Майамі, який вирішив стати 12-м "Холостяком". Зйомки шоу давно закінчилися і головний герой зробив свій вибір, але проект так і не показали на ТБ, адже перенесли прем'єру через початок повномасштабного вторгнення. Нещодавно стало відомо, що проект планували запустити наприкінці вересня, але реліз відклали. А за деякий час знову оголосили, що шоу запустять уже наприкінці жовтня.
Алекс усіляко підігріває інтерес до проекту, інтригуючи українців до Інстаграм. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання однієї з фанаток.
"А склалося відчуття, що ви від цього шоу хочете набрати якнайбільше фоловерів. Так намагаєтеся з підписами під фото", - написала дівчина.
"У мене із цього приводу є своя думка. Зараз розповім", - відповів Топольський.
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"Коли пішов на проект – взагалі не думав про медійність, але це трапилося і я це приймаю. Це нова та незвична роль для мене. Але вона мені подобається. Виходити із зони комфорту – це насправді про мене", - розповів Топольський.
Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський чесно відповів, як потрапив на проект
А ще Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський розповів, чи перебуває у стосунках із переможницею шоу.
Також Politeka писала, що названо нову дату прем'єри "Холостяка" з Топольським, подробиці