Новый "Холостяк" Алекс Топольский решил ответить, шел ли он на проект ради популярности в социальных сетях.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольсикй - украинский предприниматель из Майами, который решил стать 12-м "Холостяком". Съемки шоу давно закончились и главный герой сделал свой выбор, но проект так и не показали по ТВ, ведь перенесли премьеру из-за начала полномасштабного вторжения. Недавно стало известно, что проект планировали запустить в конце сентября, но снова релиз отложили. А через некоторое время снова объявили, что шоу запустят уже в конце октября.

Алекс всячески подогревает интерес к проекту, интригуя украинцев в Инстаграм. А в этот раз звезда решил ответить на вопрос одной из фанаток.

"А создалось ощущение, что вы от этого шоу хотите набрать как можно больше фолловеров. Так стараетесь с подписями под фото", - написала девушка.

"У меня по этому поводу есть своя мысль. Сейчас расскажу", - ответил Топольский.

"Когда пошел на проект - вообще не думал о медийности, но это случилось и я это принимаю. Это новая и непривычная роль для меня. Но она мне нравится. Выходить из зоны комфорта - это на самом деле обо мне", - рассказал Топольский.

Наапомним, новый "Холостяк" Топольский честно ответил, как попал на проект

А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский рассказал, состоит ли в отношениях с победительницей шоу

Также Politeka писала, что названа новая дата премьеры "Холостяка" с Топольским, подробности



