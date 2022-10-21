Как пишет Politeka.net, Алекс Топольсикй - украинский предприниматель из Майами, который решил стать 12-м "Холостяком". Съемки шоу давно закончились и главный герой сделал свой выбор, но проект так и не показали по ТВ, ведь перенесли премьеру из-за начала полномасштабного вторжения. Недавно стало известно, что проект планировали запустить в конце сентября, но снова релиз отложили. А через некоторое время снова объявили, что шоу запустят уже в конце октября.
Алекс всячески подогревает интерес к проекту, интригуя украинцев в Инстаграм. А в этот раз звезда решил ответить на вопрос одной из фанаток.
"А создалось ощущение, что вы от этого шоу хотите набрать как можно больше фолловеров. Так стараетесь с подписями под фото", - написала девушка.
"У меня по этому поводу есть своя мысль. Сейчас расскажу", - ответил Топольский.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Мама Верки Сердючки" удивила видом в обычной жизни: "Может ли этот человек быть..."
Путин может готовиться к побегу, страна уже известна: "Единственная, которая не выдаст его американцам"
"У меня есть фамилии": защитник Мариуполя "Тавр" рассказал об ошибках и ответил, почему город пал
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк была вынуждена отдать 5-летнего сына отцу: "Просто я понимала..."
"Когда пошел на проект - вообще не думал о медийности, но это случилось и я это принимаю. Это новая и непривычная роль для меня. Но она мне нравится. Выходить из зоны комфорта - это на самом деле обо мне", - рассказал Топольский.
Наапомним, новый "Холостяк" Топольский честно ответил, как попал на проект
А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский рассказал, состоит ли в отношениях с победительницей шоу
Также Politeka писала, что названа новая дата премьеры "Холостяка" с Топольским, подробности