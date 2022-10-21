Кума Дзідзьо Оля Цибульська звернулася до українців, з'явившись у рушниках та з маскою на обличчі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка вирішила розвіяти міфи про любовні зв'язки з Михайлом, показавши справжнього чоловіка, з яким понад 20 років у місці та при цьому приховувала від публіки. Адже до цього всі думали, що син Олі Нестор від Хоми.

Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала себе зранку, з'явившись у рушниках, якими прикрила тіло та волосся. А на обличчі у Олі була біла маска. Зірка відчинила вікно і звернулася до фанів.

"Народе, з самого ранку від деяких людей маю безліч порад як правильно жити. Може комусь треба. Я ними один чорт не користуюсь", - сказала Цибульська у відео, після чого знову зачинила вікно.

Нагадаємо, Цибульська з гумором пояснила, чому ідіотською залишати українців без світла

Також Politeka повідомляла, що Цибульська була відвертою і дала кілька слушних порад .

А ще Politeka писала, що Цибульський син оригінально привітав захисників і нагадав, ким є путін



