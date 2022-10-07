Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цибульская скрывала своего мужа Сергея от посторонних глаз почти 20 лет, однако недавно наконец-то поделилась кадрами с любимым. Теперь в ее Instagram частенько можно увидеть кадры с мужем. В этот раз она показала фото с мужем в своих Stories.

В частности супруги решили позавтракать в ближайшем кафе и заказали легкое блюдо из яиц. Они расположились за столиком у окна. На кадрах Сергей увлеченно, что-то читает, держа в руках планшет. На нем стильная клетчатая рубашка, а волосы зачесаны на одну сторону.

"Мой куркуль", - подписала певица фото с мужем.

Кроме того, Оля Цибульская засветила свой образ, в котором пришла в кафе. Так, артистка выбрала белую шубку с капюшоном и джинсы. В своем образе певица также использовала яркие акценты. Волосы она собрала в пучок и украсила его шелковым платком, а также примеряла круглые серьги.

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Стоит отметить, что после того, как Оля Цибульская показала фото мужа, комментариях поклонники певицы сразу же написали, что ее муж настоящий красавец, к тому же еще и украинская копия австралийского актера Хью Джекмана.

Напомним, что Оля Цыбульская после спасения родителей из оккупации загремела в больницу.

Как сообщала Politeka, Цибульская стала на четвереньки и подергалась, снимая это всё на камеру.

Также Politeka писала, что Цибульская после неспокойной ночи напомнила украинцам о важном.