Кума Дзидзьо Оля Цибульская обратилась к украинцам, появившись в полотенцах и с маской на лице.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда решила развеять мифы о любовных связях с Михаилом, показав настоящего мужа, с которым более 20 лет в месте и при этом скрывала от публики. Ведь до этого все думали, что сын Оли Нестор от Хомы.

Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала себя с утра, появившись в полотенцах, которыми прикрыла тело и волосы. А на лице у Оли была белая маска. Звезда открыла окно и обратилась к фанам.

"Народ, с самого утра от некоторых людей имею множество советов как правильно жить. Может кому-то надо. Я ими один черт не пользуюсь", - сказала Цибульская в видео, после чего снова закрыла окно.

Напомним, Цибульская с юмором пояснила, почему по-идиотски оставлять украинцев без света

Также Politeka сообщала, что Цибульская разоткровенничалась и дала несколько дельных советов

А еще Politeka писала, что сын Цибульской оригинально поздравил защитников и напомнил, кем является путин



