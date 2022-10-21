Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після шоу "Холостячка". На проекті Мішина обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта, але пара не змогла побудувати щасливі стосунки та розійшлася через деякий час. А нещодавно стало відомо, що Еллерт та Мішина разом перебували у Буковелі після 24 лютого. Після цього Олександр поїхав один до Каліфорнії.

А Ксенія продовжує активно вести свій блог в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Мішина показала, як наводить марафет у салоні краси перед побаченням.

"Але з початку я приїхала вчора перед побаченням до свого улюбленого салону. Вирішила зробити круту процедуру "Щастя для волосся". Особливо приємно все робити на масажному кріслі :) Рівень", - написала Мішина.

Після цього зірка прозвітувала про побачення.

"Побачення пройшло чудово. Але поки я не хочу показувати хто це і таке подібне. Я сподіваюся на ваше розуміння, зараз мені не хочеться виносити це далі в публічне просторство. Усім хто писав гарні слова, мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую", - - сказала Мишина.

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