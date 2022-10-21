Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала дуже популярною після шоу "Холостячка". На проекті Мішина обрала переможцем гумориста Олександра Еллерта, але пара не змогла побудувати щасливі стосунки та розійшлася через деякий час. А нещодавно стало відомо, що Еллерт та Мішина разом перебували у Буковелі після 24 лютого. Після цього Олександр поїхав один до Каліфорнії.
А Ксенія продовжує активно вести свій блог в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Мішина показала, як наводить марафет у салоні краси перед побаченням.
"Але з початку я приїхала вчора перед побаченням до свого улюбленого салону. Вирішила зробити круту процедуру "Щастя для волосся". Особливо приємно все робити на масажному кріслі :) Рівень", - написала Мішина.
Після цього зірка прозвітувала про побачення.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Розплата наздогнала російських пропагандистів у Херсоні: деталі нового удару біля Антонівського мосту
53-річна Лопес у купальнику з одного каміння похвалилася, чому їй заздрять: "Ніби знову найкращі двадцять"
Насувається важка зима з морозами до -25: чи будуть вони тривалими і де чекати снігу вже у листопаді
"Просто гидко це слухати": Єфросиніна несподівано нарвалася на критику через відео з Монатиком
"Побачення пройшло чудово. Але поки я не хочу показувати хто це і таке подібне. Я сподіваюся на ваше розуміння, зараз мені не хочеться виносити це далі в публічне просторство. Усім хто писав гарні слова, мені дуже приємна ваша підтримка. Дякую", - - сказала Мишина.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина заговорила про свою болісну і нескінченно сумну реальність
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина розповіла, як не божеволіти через обстріли
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина заговорила про ненависть і дала українцям несподівану пораду