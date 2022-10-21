Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала очень популярной после шоу "Холостячка". На проекте Мишина выбрала победителем юмориста Александра Эллерта, но пара не смогла построить счастливые отношения и разошлась через некоторое время. А недавно стало известно, что Эллерт и Мишина вместе находились в Буковели после 24 февраля. После этого Александр уехал один в Калифорнию.

А Ксения продолжает активно вести свой блог в Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Мишина показала, как наводит марафет в салоне красоты перед свиданием.

"Но с начала я приехала вчера перед свиданием в свой любимый салон. Решила сделать крутую процедуру "Счастье для волос". Особенно приятно все делать на массажном кресле :) Уровень", - написала Мишина.

После этого звезда отчиталась о свидании.

"Свидание прошло прекрасно. Но пока я не хочу показывать кто это и такое подобное. Я надееюсь на ваше понимание, сейчас мне не хочется выносить это далее в публичное пространсттво. Всем кто писал красивые словва, мне очень приятна ваша поддержка. Спасибо", - сказала Мишина.

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