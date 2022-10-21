Популярна українська співачка Ірина Білик, яка з початку війни активно гастролює за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала афішу нових закордонних виступів та здивувала образом.

Як видно, для афіші Ірина знялася в яскравому українському образі – на ній розкішна білосніжна вишиванка з яскравим квітковим візерунком та відкритими плечима. Волосся артистки заплетені в шикарну косу та прикрашені квітами, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Білик розповіла про концерти на Майорці: "Продовжуємо робити все, що ми можемо заради нашої перемоги. І цього разу пройде благодійний концерт на Майорці, він відбудеться 30 жовтня. Кошти від концерту підуть до дитячих будинків України: Солобковецький навчально реабілітаційний центр, Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сім'ї, Харківський міський дитячий будинок №2".

Шанувальники одразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Були там... Радію душею разом з вами, Іринко. З Богом", "Приїжджайте в Нідерланди!", "Ми будемо. Чекаємо", "Коли в Польщі? Чекаємо", "Як купити квитки?", "Чекаємо в Польщі, Гданськ".

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