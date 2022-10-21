Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова повідомила про блокування сторінки в Instagram через висвітлення правди про війну в Україні. У зв'язку з цим вона звернулася в Facebook до Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та попросила допомоги у вирішенні питання масових блокувань персональних сторінок артистів.

Оля Полякова зазначила, що останнім часом на соцмережі багатьох знаменитостей та лідерів думок із багатомільйонною аудиторією посилилися російські бот-атаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. А завдяки своїм соцмережам знамениті люди підтримують зв'язок зі своєю аудиторією та підтримують інформаційний фронт, співпрацюють із благодійними фондами.

Артистка поділилася, що за останні кілька днів її сторінку в Instagram було неодноразово атаковано. Зараз її обліковий запис взагалі видалили.

"Видаляються публікації з важливою інформацією про благодійні збори, фотографії з наслідками ракетних ударів по українських містах… Таким чином ми втрачаємо зв'язок з величезною аудиторією не лише в Україні, а й за кордоном. Нам цинічно намагаються закрити рот у висвітленні правди! Незважаючи на те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, зважені у формулюванні думок та слів... Я прошу допомоги у вирішенні цього питання та щиро сподіваюся бути почутою!" – звернулася Оля Полякова .

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