Оля Полякова отметила, что в последнее время на соцсети многих знаменитостей и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились российские бот-атаки.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова сообщила о блокировке страницы в Instagram из-за освещения правды о войне в Украине. В связи с этим она обратилась в Facebook к Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и попросила помощи в решении вопроса массовых блокировок персональных страниц артистов.

Оля Полякова отметила, что в последнее время на соцсети многих знаменитостей и лидеров мнений с многомиллионной аудиторией усилились российские бот-атаки, которые приводят к блокированию и удалению этих страниц. А благодаря своим соцсетям знаменитые люди поддерживают связь со своей аудиторией и поддерживают информационный фронт, сотрудничают с благотворительными фондами.

Артистка поделилась, что за последние несколько дней ее страница в Instagram была неоднократно атакована. Сейчас же ее аккаунт вообще удалили.

"Удаляются публикации с важной информацией о благотворительном собрании, фотографии с последствиями ракетных ударов по украинским городам… Таким образом мы теряем связь с огромной аудиторией не только в Украине, но и за рубежом. Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешены в формулировке мнений и слов... Я прошу помощи в решении этого вопроса и искренне надеюсь быть услышанной!" – обратилась Оля Полякова.

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