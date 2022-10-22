Моніка Беллуччі - відома модель і актриса, яка зараз рідко знімається в нових фільмах, але незмінно блищить на світських заходах і вражає виглядом. Цього разу 58-річна у чорно-червоній сукні змогла привернути увагу поряд із популярним актором.

Чоловік молодший за Беллуччі на 17 років, проте на фото артистка виглядає настільки привабливо, що багатьох здивувала квітучим виглядом. Зірка виступає проти уколів краси та дієт, тож фанати засипали артистку компліментами.

«Навіть молодший від звичайного; я закохуюся; я правда заздрю ​​її таланту 🙈; Яка ти гарна 😻♥️🌹; Щасливчик ❤️❤️; Свобода життя жінки; Яка красива Моніка 😍; вона молодша за моїх знайомих, а мені 40!» - пишуть у мережі.

Нещодавно дочка Моніки Беллуччі Діва взяла участь у рекламній зйомці одразу для трьох журналів і для кожної фотосесії дівчині довелося очікувано змінювати образи.

Цього разу дівчина показала вуличну цибулю з дизайнерським топом, брюками "два в одному" та дизайнерською сумочкою. Легкий макіяж лише надав дівчині сяйва.

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