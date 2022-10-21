За словами хореографа Макса Чмерковського, на початку війни він навіть намагався якось допомогти Тетяні Денисової.

Хореограф і суддя "Танці зі зірками" Макс Чмерковський заявив, що більше не хоче підтримувати зв'язки з танцівницею-зрадницею Тетяною Денисовою, яка виїхала в росію і отримала громадянство. Таку заяву хореограф зробив в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ" та розповів усе, що про неї думає.

Чмерковський переконаний, що Денисова не має жодних шансів реабілітуватися в очах українців і повернутися в Україну.

"Я особисто з нею ніколи більше спілкуватися не буду. Не тому, що я якийсь радикальний. Я такий, що можу підставити другу щоку. Але не в цьому випадку", – прокоментував Макс Чмерковський .

За словами хореографа, на початку війни він навіть намагався якось допомогти Тетяні. Чмерковський запропонував свою допомогу у виїзді до Німеччини, де вона жила. Танцюрист щиро хотів підтримати колегу і не думав, що вона може бігти до росії через кілька місяців.

"Коли я почув, що вона буде суддею в танцювальному проекті в москві, в росії, для мене це було прикро. Я тоді зрозумів дуже багатьох людей, які писали негативне про неї. Зрозумів, чому про неї писали погане. Для мене це зрада" , - поділився суддя "Танці з зірками" Макс Чмерковський.

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