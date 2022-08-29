Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист і переможець з латиноамериканських танців. Зірка також була першим українським "Холостяком". Не забуває Чмерковський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Макс поділився кадрами, де показав кілька стильних образів.

"Я зрозумів завдання", - написав Чмерковський під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та поділилися коментарями:

"Твоя гра в стилі останнім часом", "Ні, не класичний стиль якості, але повна оцінка за спробу .... хочу, дійсно першокласний стиль чоловічого одягу - погляньте на Джейка Джилленхола, він теж виглядає невимушено. Уособлений стиль", " Вражаючий", "Пета - щаслива жінка", "дякую за підтримку і стрічку, що кидається в очі, що нагадує світові про страшну війну, що охопила Україну", "Всі говорять про круто одягненого чоловіка", "Небагато чоловіків можуть виглядати так, а ти можеш" , "Більшість з цих варіантів нарядів вам підходять, крім першого і світло-коричневого (бо світла засмага не виділяється, вона як би зливається з фоном)".

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