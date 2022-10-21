Хореограф и судья "Танці з зірками" Макс Чмерковский заявил, что больше не хочет поддерживать связи с выехавшей в россию и получившей там гражданство танцовщицей-предательницей Татьяной Денисовой. Такое заявление хореограф сделал в интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ" и рассказал все, что о ней думает.
Чмерковский убежден, что у Денисовой нет никаких шансов реабилитироваться в глазах украинцев и вернуться в Украину.
"Я лично с ней никогда больше общаться не буду. Не потому что я какой-то радикальный. Я такой, что могу подставить вторую щеку. Но не в этом случае", – прокомментировал Макс Чмерковский.
По словам хореографа, в начале войны он даже пытался как-то помочь Татьяне. Чмерковский предложил свою помощь в выезде в Германию, где она жила. Танцор искренне хотел поддержать коллегу и не думал, что она может бежать в россию через несколько месяцев.
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"Когда я услышал, что она будет судьей в танцевальном проекте в москве, в россии, для меня это было обидно. Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативное о ней. Понял, почему о ней писали плохое. Для меня это предательство", – поделился судья "Танці з зірками" Макс Чмерковский.
Напомним, что Чмерковский из "Танців з зірками" поразил кадрами, как похудела его мама.
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