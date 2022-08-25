Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист з українським корінням. Зірка був першим українським "Холостяком", а торік судив проект "Танці зі зірками". Знаменитість одружений із колегою Пете Маргатройд, яка йому народила сина Шая. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Макс і про Інстаграм, де активно веде сторінку. А цього разу зірка поділився фото, де показав свою дружину та сина, що підріс.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ми з моєю прекрасною онукою дуже любимо наш чудовий вовчий будиночок у Колорадо! Це наше улюблене місце, щоб провести особливий час. У всіх персонажів є м'які іграшки, і ми весь час граємо з ним у рольові ігри. І спогади про аквапарк приголомшливі!" , "Прекрасна сім'я!", "Красива сім'я. Стежила за вашими відеопостами з України. Радий, що ви благополучно повернулися до своєї родини. Не можу повірити, що це триває вже 6 місяців! Так само подивився відео із занять танцями в Боку. .Я іноді буваю в Боке. Бажаю всім великого щастя!".
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