Слава Камінська, яка раніше виступала в групі "НеАнгели", в черговий раз постаралася привернути до себе увагу.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", яка заради популярності дивує різкими висловлюваннями і всіляко піариться заради великих обговорень. На цей раз вона знову поділилася особистими зауваженнями в Інстаграм.

«І я, як егоїстка, розпочала цю гру! І знаєте, що? Поки що 1:0! Не зрозуміло на чию користь (вам) Я заблокувала багатьох, коли зрозуміла, що лицемірство є життям багатьох! #божевільна» - поділилася Слава Камінська.

У мережі також вирішили обговорити слова Камінської та згадали і її образ:

«Оце креативний підхід, по-бабославськи 🔥; Красуня та розумниця !!!; Красуня ❤️; Яке фото гарне 😉😘; Це суперництво не робить нас щасливими 🤷‍♂️тупик!! Який сенс у цьому? Сидіти в унітазі весь час із купою🥱🤷‍♂️; Що за нудне красиве фото? Хочу як у минулому відео; Тепер дивишся світ зовсім під другим кутом….».

"А ще все дно, крім дна. Камінська збожеволіла, має право, як і кожен з нас) Ми всі в одному місці (я вибачаюсь) Війна!!! Вона нікого не пощадила!!!! співачка недоспівачка, ну чи провідниця, навіть якщо їй трохи за 30.

А до чого цей СЮР? А до того, що коли ти просиш про допомогу (я не про донатів на ЗСУ), а просто у тебе тече дах)))) і навіть на велосипеді 🤣 До тебе приходить тільки РОЗУМІННЯ ти нах нікому не потрібен, крім своїх дітей" - додала Каминская.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" спантеличила українців раптовим чином у вишиванці.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" з Остапчуком жорстко пройшлися Сміюхом.