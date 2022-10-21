Слава Каминская, ранее выступавшая в группе "НеАнгелы", в очередной раз постаралась привлечь к себе внимание.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая ради популярности удивляет резкими высказываниями и всячески пиарится ради больших обсуждений. В этот раз она снова поделилась личными замечаниями в Инстаграм.

«И я, как эгоистка, начала эту игру! И знаете что? Пока 1:0! Не понятно в чью пользу (вам) Я заблокировала многих, когда поняла, что лицемерие и есть жизнь многих! #сумасшедшая» - поделилась Слава Каминская.

В сети также решили обсудить слова Каминской и упомянули и ее образ:

«Вот это креативный подход, по-бабославски 🔥; Красавица и умница!!!; Красавица ❤️; Какое фото красивое 😉😘; Это соперничество не делает нас счастливыми 🤷‍♂️тупик!! Какой смысл в этом?? Сидеть в унитазе все время с кучей🥱🤷‍♂️; Что за скучное красивое фото?! Хочу как в прошлом видео; Сейчас смотришь на мир совсем под вторым углом….».

"А ещё всё дно , кроме дна. Каминская сошла с ума , имеет право , как и каждый из нас ) Мы все в одном месте (я извиняюсь) Война !!! Она никого не пощадила !!!! Кто бы ты ни был ) певица недопевица , ну или проводница, даже если ей немного за 30.

А к чему этот СЮР? А к тому, что когда ты просишь о помощи ( я не о донатах на ЗСУ), а просто у тебя течёт крыша )))) и даже на велосипеде 🤣 К тебе приходит только ПОНИМАНИЕ ты нах никому не нужен, кроме своих детей" - добавила Каминская.

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