Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська виконавиця, яку називають найбагатшою українською співачкою, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка активно підтримує Україну під час війни та керує кількома фондами допомоги. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка поділилася фото, де стояла поряд із чоловіком Мохаммадом, а поряд з парою були дочки-близнючки – Арабелла та Мірабела.

"Катюша, вдячна вам, що хоча б на годину повернули у довоєнне життя", - написала Камалія, розповідаючи про зйомку одного з українських телеканалів.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Як добре і ці кольори дерев жовті", "Красива сім'я", "Які всі щасливі", "Хороші!Щасливі!

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія розбурхала стрілянинами поряд з дітьми

А ще Politeka писала, що найбагатша співачка Камалія показала прогулянку з дітьми та чоловіком у Львові

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України після повернення на батьківщину повідомила про трагедію .



