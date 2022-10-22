Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська виконавиця, яку називають найбагатшою українською співачкою, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка активно підтримує Україну під час війни та керує кількома фондами допомоги. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка поділилася фото, де стояла поряд із чоловіком Мохаммадом, а поряд з парою були дочки-близнючки – Арабелла та Мірабела.
"Катюша, вдячна вам, що хоча б на годину повернули у довоєнне життя", - написала Камалія, розповідаючи про зйомку одного з українських телеканалів.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія розбурхала стрілянинами поряд з дітьми
А ще Politeka писала, що найбагатша співачка Камалія показала прогулянку з дітьми та чоловіком у Львові
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України після повернення на батьківщину повідомила про трагедію .